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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий купить с доставкой в Москве
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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
  • Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746794
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х1
Вес, г.
500

Описание товара Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 80 арт. 75641 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р80 оптимален для первичной обработки поверхностей, эффективное удаление ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 200-250 мкм оптимален для промежуточной шлифовки и получения более гладких поверхностей после грубой обработки.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист на тканевой основе Matrix Р 80 арт. 75641 размером 230 x 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Среднезернистый абразив Р80 оптимален для первичной обработки поверхностей, эффективное удаление ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
  • Абразивный слой с частицами размером 200-250 мкм оптимален для промежуточной шлифовки и получения более гладких поверхностей после грубой обработки.
  • Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
  • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
  • В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на тканевой основе Matrix 75641, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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