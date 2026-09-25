Top.Mail.Ru
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 1
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 2
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 3
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 4
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
320
Длина, мм
5000
Ширина, мм
115
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 1
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 2
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 3
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 4
  • Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
320
Длина, мм
5000
Ширина, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
170

Описание товара Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)

Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75636 предназначена для финишной шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Мелкозернистый абразив Р320 позволяет отполировать поверхности между покрасками и придать идеальную гладкость финальным покрытиям.

Преимущества

  • Зерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.
  • Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.
  • Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
320
Длина, мм
5000
Ширина, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75636 предназначена для финишной шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Мелкозернистый абразив Р320 позволяет отполировать поверхности между покрасками и придать идеальную гладкость финальным покрытиям.

Преимущества

  • Зерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.
  • Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.
  • Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75636, LP41C, зерн Р320, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - данный товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...