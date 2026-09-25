Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75634, LP41C, зерн Р240, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
5000
Ширина, мм
115
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 746789
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
5000
Ширина, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
170
Описание товара Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75634, LP41C, зерн Р240, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)
Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75634 предназначена для финишной шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Мелкозернистый абразив Р240 с размером частиц 50-63 мкм обеспечивает высокую эффективность проводимых работ.
Преимущества
- Зерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.
- Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.
- Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
5000
Ширина, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75634 предназначена для финишной шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Мелкозернистый абразив Р240 с размером частиц 50-63 мкм обеспечивает высокую эффективность проводимых работ.
Преимущества
- Зерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.
- Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.
- Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75634, LP41C, зерн Р240, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкурка на бумажной основе Мир Инструмента 75634, LP41C, зерн Р240, мини-рулон, 115ммх5м (БАЗ)