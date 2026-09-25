Шлифлист на тканевой основе Matrix 75633, P 40, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 746787
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х2
Вес, г.
540
Описание товара Шлифлист на тканевой основе Matrix 75633, P 40, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
Шлифлист на тканевой основе Matrix P 40 арт. 75633 размером 230 х 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Крупнозернистый абразив Р40 оптимален для черновой обработки поверхностей, эффективного удаления ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
- Крупные зерна размером 400-500 мкм медленно забиваются отработанным материалом, за счет чего абразив дольше сохраняет эффективность.
- Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
- В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Шлифлист на тканевой основе Matrix P 40 арт. 75633 размером 230 х 280 мм подходит для ручной и машинной шлифовки поверхностей. Он позволяет работать с материалами из дерева, металла, пластмассы. Крупнозернистый абразив Р40 оптимален для черновой обработки поверхностей, эффективного удаления ржавчины, загрязнений, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Зерно из оксида алюминия отличается заостренной формой и твердостью, что позволяет увеличить скорость обработки поверхностей.
- Крупные зерна размером 400-500 мкм медленно забиваются отработанным материалом, за счет чего абразив дольше сохраняет эффективность.
- Шлифлист влагостойкий, поэтому его можно использовать для мокрого шлифования, а также промывать для повторной эксплуатации.
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста и удобство в работе.
- В набор входит 10 шлифлистов, их хватит на долгое время.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шлифлист на тканевой основе Matrix 75633, P 40, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий – стоимость товара 590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Matrix 75633, P 40, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий