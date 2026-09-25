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Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий купить с доставкой в Москве
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Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

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Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
1500
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 1
  • Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 2
  • Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 3
  • Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 4
  • Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 5
  • Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
1500
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий

Шлифлист Matrix 75628 размером 230 х 280 мм оптимален для окончательной обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Мелкозернистый электрокорунд P1500 оптимален для получения гладкой (зеркальной) поверхности.

Преимущества

  • Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
  • Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
  • Водостойкость — шлифлист может использоваться для сухой и мокрой обработки поверхностей.
  • Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
1500
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист Matrix 75628 размером 230 х 280 мм оптимален для окончательной обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Мелкозернистый электрокорунд P1500 оптимален для получения гладкой (зеркальной) поверхности.

Преимущества

  • Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
  • Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
  • Водостойкость — шлифлист может использоваться для сухой и мокрой обработки поверхностей.
  • Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на бумажной основе Matrix 75628, P 1500, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - по цене 150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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