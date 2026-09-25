Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756127, P 180, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
180
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746768
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
180
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х1
Вес, г.
190
Описание товара Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756127, P 180, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
Шлифлист Сибртех 756127 размером 230 х 280 мм оптимален для чистовой обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Зерно электрокорунда Р180 оптимально для удаления тонкого слоя эмали, лака, краски, удалением налета ржавчины и загрязнений, подготовкой поверхности к отделке.
Преимущества
- Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
- Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
- Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
- Влагостойкость — шлифлист может использоваться для обработки сырой древесины.
- Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 180 x 6 x 22,23 365...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по тв...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитПолотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост.,...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x1.6 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитЗаклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитЗаклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (31310...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704178, 25 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704179, 28 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70420, 28 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70565, 10 x 300mm, SDS PLUS
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
180
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Шлифлист Сибртех 756127 размером 230 х 280 мм оптимален для чистовой обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Зерно электрокорунда Р180 оптимально для удаления тонкого слоя эмали, лака, краски, удалением налета ржавчины и загрязнений, подготовкой поверхности к отделке.
Преимущества
- Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
- Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
- Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
- Влагостойкость — шлифлист может использоваться для обработки сырой древесины.
- Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756127, P 180, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756127, P 180, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий