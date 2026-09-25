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Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий купить с доставкой в Москве
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Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий

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Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 1
Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 2
Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 3
Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 4
Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 5
Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
  • Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 1
  • Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 2
  • Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 3
  • Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 4
  • Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 5
  • Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х1
Вес, г.
230

Описание товара Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий

Шлифлист Сибртех 756107 размером 230 х 280 мм оптимален для промежуточной обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Среднезернистый электрокорунд Р120 способен справиться со слоем эмали, лака, краски, удалением налета ржавчины и загрязнений, подготовкой поверхности к отделке.

Преимущества

  • Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
  • Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
  • Влагостойкость — шлифлист может использоваться для обработки сырой древесины.
  • Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифлист Сибртех 756107 размером 230 х 280 мм оптимален для промежуточной обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Среднезернистый электрокорунд Р120 способен справиться со слоем эмали, лака, краски, удалением налета ржавчины и загрязнений, подготовкой поверхности к отделке.

Преимущества

  • Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
  • Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
  • Влагостойкость — шлифлист может использоваться для обработки сырой древесины.
  • Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756107, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий - этот товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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