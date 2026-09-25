Шлифлист на бумажной основе Matrix 75610, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
Оригинальный товар
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Характеристики
Зернистость, P
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 746765
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
Зернистость, P
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х1
Вес, г.
290
Описание товара Шлифлист на бумажной основе Matrix 75610, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий
Шлифлист Matrix 75610 размером 230 х 280 мм оптимален для промежуточной обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Среднезернистый электрокорунд Р120 способен справиться со слоем эмали, лака, краски, удалением налета ржавчины и загрязнений, подготовкой поверхности к отделке.
Преимущества
- Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
- Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
- Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
- Водостойкость — шлифлист может использоваться для сухой и мокрой обработки поверхностей.
- Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.
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Бренд
Зернистость, P
120
Длина, мм
280
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Шлифлист - 10 шт
Страна производитель
Китай
Шлифлист Matrix 75610 размером 230 х 280 мм оптимален для промежуточной обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Среднезернистый электрокорунд Р120 способен справиться со слоем эмали, лака, краски, удалением налета ржавчины и загрязнений, подготовкой поверхности к отделке.
Преимущества
- Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
- Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
- Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
- Водостойкость — шлифлист может использоваться для сухой и мокрой обработки поверхностей.
- Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шлифлист на бумажной основе Matrix 75610, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифлист на бумажной основе Matrix 75610, P 120, 230 х 280 мм, 10 шт., водостойкий