Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756067, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шлифлист на бумажной основе СИБРТЕХ 756067, P 80, 230 х 280 мм, 10 шт., влагостойкий
Шлифлист Сибртех 756067 размером 230 х 280 мм подходит для черновой обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Крупнозернистый электрокорунд Р80 способен справиться со старыми покрытиями, ржавчиной и загрязнениями, подготовкой поверхности к дальнейшей обработке.
Преимущества
- Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
- Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
- Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
- Влагостойкость — шлифлист может использоваться для обработки сырой древесины.
- Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифлист Сибртех 756067 размером 230 х 280 мм подходит для черновой обработки. Устанавливается в плоскошлифовальную машину, а также различные шлифовальные приспособления, либо применяться для ручной обработки. Крупнозернистый электрокорунд Р80 способен справиться со старыми покрытиями, ржавчиной и загрязнениями, подготовкой поверхности к дальнейшей обработке.
Преимущества
- Универсальность — шлифлист предназначен для обработки различных поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых, шпаклеванных, в том числе подготовленных под отделку и покраску.
- Абразив из оксида алюминия 1-го класса — твердые крупицы заостренной формы обеспечивают высокую скорость обработки.
- Возможность обработки неровных поверхностей — бумажная основа в сочетании с тонкой структурой листа обеспечивают высокую чувствительность к рельефу поверхности.
- Влагостойкость — шлифлист может использоваться для обработки сырой древесины.
- Удобная упаковка — набор состоит из 10 штук.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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