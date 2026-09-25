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Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая купить с доставкой в Москве
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Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая

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Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 1
Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 2
Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 3
Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 4
Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 5
Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
240
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая
9 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
240
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.14х0.14
Вес, кг.
10.85

Описание товара Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая

Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75296 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 240 и предназначена для финишной обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Благодаря зернам абразива размером 50-23 мкм шкурка позволяет качественно подготовить поверхность к последующей отделке.

Преимущества

  • Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
  • Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
240
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75296 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 240 и предназначена для финишной обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Благодаря зернам абразива размером 50-23 мкм шкурка позволяет качественно подготовить поверхность к последующей отделке.

Преимущества

  • Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
  • Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, водостойкая - этот товар вы можете купить по цене 9130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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