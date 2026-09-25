Шкурка на тканевой основе Matrix 75292, P 120, 1000 мм х 20 м, водостойкая
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Характеристики
Описание товара Шкурка на тканевой основе Matrix 75292, P 120, 1000 мм х 20 м, водостойкая
Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75292 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 120 и предназначена для чистовой обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Благодаря зернам абразива размером 100-125 мкм шкурка легко справляется с удалением ржавчины, заусенцев, тонкого слоя краски, позволяя получить гладкую поверхность.
Преимущества
- Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
- Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
- Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
- Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.
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Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75292 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 120 и предназначена для чистовой обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Благодаря зернам абразива размером 100-125 мкм шкурка легко справляется с удалением ржавчины, заусенцев, тонкого слоя краски, позволяя получить гладкую поверхность.
Преимущества
- Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
- Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
- Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
- Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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