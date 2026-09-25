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Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая купить с доставкой в Москве
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Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая

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Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 1
Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 2
Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 3
Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 4
Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 5
Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 6
Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая
9 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.2х0.2
Вес, кг.
22.73

Описание товара Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая

Шкурка на тканевой основе Matrix P 40 арт. 75282 рассчитана на грубую обработку поверхностей из дерева, металла и пластмассы. Использовать ее можно как для ручной, так и для машинной шлифовки. Крупные зерна абразива размером 400-500 мкм медленно засоряются пылью, поэтому шкурка легко справится с устранением заусенцев, ржавчины, снятием лака, эмали и краски.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия обеспечивает высокую скорость обработки за счет твердых и острых гранул.
  • Тканевая основа отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть, т.к. она имеет влагостойкое тканевое основание со связующим из формальдегидной смолы.
  • Шлифшкурка поставляется в рулонах 1 х 20 м, поэтому ее хватит надолго.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шкурка на тканевой основе Matrix P 40 арт. 75282 рассчитана на грубую обработку поверхностей из дерева, металла и пластмассы. Использовать ее можно как для ручной, так и для машинной шлифовки. Крупные зерна абразива размером 400-500 мкм медленно засоряются пылью, поэтому шкурка легко справится с устранением заусенцев, ржавчины, снятием лака, эмали и краски.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия обеспечивает высокую скорость обработки за счет твердых и острых гранул.
  • Тканевая основа отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть, т.к. она имеет влагостойкое тканевое основание со связующим из формальдегидной смолы.
  • Шлифшкурка поставляется в рулонах 1 х 20 м, поэтому ее хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, водостойкая – стоимость товара 9810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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