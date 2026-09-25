Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75279, KK19XW, зерн 80Н (P24), 775ммх20м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
24
Длина, мм
20000
Ширина, мм
775
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб.
В наличии
Код товара: 746755
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14 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
24
Длина, мм
20000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
78х25х25
Вес, кг.
27.36
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75279, KK19XW, зерн 80Н (P24), 775ммх20м, водост(БАЗ)
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75279 серии KK19XW, размером 775 мм х 20 м, с зернистостью 80Н (P24), применяется для черновых работ по дереву и металлу, первичной шлифовки поверхностей, снятия окалины, ржавчины, удаления заусенцев. Крупнозернистый абразив Р24 с размером частиц 630-800 мкм обеспечивает высокую эффективность проводимых работ. Преимущества Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно. Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью. Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку. Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
24
Длина, мм
20000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75279 серии KK19XW, размером 775 мм х 20 м, с зернистостью 80Н (P24), применяется для черновых работ по дереву и металлу, первичной шлифовки поверхностей, снятия окалины, ржавчины, удаления заусенцев. Крупнозернистый абразив Р24 с размером частиц 630-800 мкм обеспечивает высокую эффективность проводимых работ. Преимущества Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно. Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью. Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку. Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75279, KK19XW, зерн 80Н (P24), 775ммх20м, водост(БАЗ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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