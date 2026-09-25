Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ
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Характеристики
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40Н(Р40), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75253 серии KK18XW, с зернистостью 40H (P 40) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
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Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75253 серии KK18XW, с зернистостью 40H (P 40) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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