Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 060 руб.
В наличии
Код товара: 746746
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16 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ 75244 с зернистостью №40, шириной 775 мм и длиной 30 м, применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 30 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
40
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Россия
Шкурка на тканевой основе БАЗ 75244 с зернистостью №40, шириной 775 мм и длиной 30 м, применяется для выполнения грубых работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив P 40 с размером частиц 400-500 мкм оптимален для первичного выравнивания, удаления сучков и заусенцев, снятия ржавчины, подготовки материалов к последующей обработке.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 30 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75244, KK19XW, зерн 40Н (P40), 775ммх30м, водост(БАЗ) - стоимость товара 16060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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