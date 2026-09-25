Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75235, KK19XW, зерн 32Н (P50), 775ммх30м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
50
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 520 руб.
В наличии
Код товара: 746745
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
50
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Вес, г.
5
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75235, KK19XW, зерн 32Н (P50), 775ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75235 применяется для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей. Крупные зерна абразива Р50 обеспечивают эффективное удаление заусенцев, ржавчины, окалины, снятие старой краски и лака. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость, P
50
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75235 применяется для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей. Крупные зерна абразива Р50 обеспечивают эффективное удаление заусенцев, ржавчины, окалины, снятие старой краски и лака. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75235, KK19XW, зерн 32Н (P50), 775ммх30м, водост(БАЗ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75235, KK19XW, зерн 32Н (P50), 775ммх30м, водост(БАЗ)