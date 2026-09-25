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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) купить с доставкой в Москве
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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ)

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Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 1
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 2
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 3
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 4
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
60
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 160 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ)
15 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
60
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
49х22х22
Вес, кг.
23.64

Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ)

Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75227 применяется для чернового шлифования металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей. Крупнозернистый абразив Р60 с частицами размером 250-315 мкм обеспечивает эффективное удаление ржавчины, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий, позволяет проводить грубое выравнивание шпатлевки. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Зернистость, P
60
Длина, мм
30000
Ширина, мм
775
Количество предметов в комплекте
1
Описание
Шкурка на тканевой основе БАЗ кк19xw арт. 75227 применяется для чернового шлифования металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей. Крупнозернистый абразив Р60 с частицами размером 250-315 мкм обеспечивает эффективное удаление ржавчины, заусенцев, старых лакокрасочных покрытий, позволяет проводить грубое выравнивание шпатлевки. Преимущества Твердые зерна из оксида алюминия долго сохраняют форму, поэтому одним полотном получится снять большое количество материала. Тканевая основа — гибкая и прочная на разрыв шкурка легко справляется с работой даже в труднодоступных местах. Водостойкая — водостойкий клей позволяет проводить мокрую шлифовку, а также мыть абразив и использовать его повторно. Большой объем работ — длина рулона составляет 30 м, его хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75227, KK19XW, зерн 25Н (P60), 775ммх30м, водост(БАЗ) - этот товар вы можете купить по цене 15160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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