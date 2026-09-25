Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75223, серия 14а, зерн 16Н (P80), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 950 руб.
В наличии
Код товара: 746742
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13 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
81х21х21
Вес, кг.
19.15
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75223, серия 14а, зерн 16Н (P80), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ 16Н (Р80) арт. 75223 предназначена для обработки древесины, металла, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р80 оптимален для первичной шлифовки и подготовки поверхности к окрашиванию, снятия старого слоя лака или краски, удаления окалины, ржавчины. Преимущества Высокая производительность — абразив из оксида алюминия с острыми гранями отличается твердостью и медленным износом. Тканевая основа — шкурка обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому прослужит долго. Водостойкая — наждачку можно мыть и применять для мокрой шлифовки. Шкурка поставляется рулонами 800 мм х 30 м, ее хватит на большой объем работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Шкурка на тканевой основе БАЗ 16Н (Р80) арт. 75223 предназначена для обработки древесины, металла, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р80 оптимален для первичной шлифовки и подготовки поверхности к окрашиванию, снятия старого слоя лака или краски, удаления окалины, ржавчины. Преимущества Высокая производительность — абразив из оксида алюминия с острыми гранями отличается твердостью и медленным износом. Тканевая основа — шкурка обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому прослужит долго. Водостойкая — наждачку можно мыть и применять для мокрой шлифовки. Шкурка поставляется рулонами 800 мм х 30 м, ее хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75223, серия 14а, зерн 16Н (P80), 800ммх30м, водост(БАЗ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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