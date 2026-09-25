Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75221, серия 14а, зерн 10Н (P120), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 070 руб.
В наличии
Код товара: 746740
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13 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х19х19
Вес, кг.
16
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75221, серия 14а, зерн 10Н (P120), 800ммх30м, водост(БАЗ)
Шкурка на тканевой основе БАЗ 10Н (Р120) арт. 75221 предназначена для обработки древесины, металла, материалов из стекла и пластика. Среднезернистый абразив Р120 оптимален для таких работ, как: зачистка старой краски, очищение и выравнивание древесины мягких пород или подготовка к шлифовке твердых пород дерева, промежуточная обработка поверхностей. Преимущества Высокая производительность — абразив из оксида алюминия с острыми гранями отличается твердостью и медленным износом. Тканевая основа — шкурка обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому прослужит долго. Водостойкая — наждачку можно мыть и применять для мокрой шлифовки. Шкурка поставляется рулонами 800 мм х 30 м, ее хватит на большой объем работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
ткань
Зернистость (P; F)
120
Длина, мм
30000
Ширина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Россия
Шкурка на тканевой основе БАЗ 10Н (Р120) арт. 75221 предназначена для обработки древесины, металла, материалов из стекла и пластика. Среднезернистый абразив Р120 оптимален для таких работ, как: зачистка старой краски, очищение и выравнивание древесины мягких пород или подготовка к шлифовке твердых пород дерева, промежуточная обработка поверхностей. Преимущества Высокая производительность — абразив из оксида алюминия с острыми гранями отличается твердостью и медленным износом. Тканевая основа — шкурка обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому прослужит долго. Водостойкая — наждачку можно мыть и применять для мокрой шлифовки. Шкурка поставляется рулонами 800 мм х 30 м, ее хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75221, серия 14а, зерн 10Н (P120), 800ммх30м, водост(БАЗ) - по цене 13070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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