Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой
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Характеристики
Описание товара Щетка Sparta 748685, 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой
Металлическая шестирядная щетка Sparta 748685 с пластмассовой ручкой используется для обработки металлических, деревянных и других поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину и старые лакокрасочные покрытия. Пучки проволоки расположены в 6 рядов, что обеспечивает эффективность зачистки. Щетина надежно закреплена в основании и не выпадает во время работы. Щетка будет полезна во время проведения строительных, ремонтных работ, а также пригодится дома или в гараже.
Преимущества
- Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Долговечность — фосфатированная проволока устойчива к коррозии.
- Надежность — корпус выполнен из прочного пластика.
- Эргономичность — полипропиленовая ручка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Металлическая шестирядная щетка Sparta 748685 с пластмассовой ручкой используется для обработки металлических, деревянных и других поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину и старые лакокрасочные покрытия. Пучки проволоки расположены в 6 рядов, что обеспечивает эффективность зачистки. Щетина надежно закреплена в основании и не выпадает во время работы. Щетка будет полезна во время проведения строительных, ремонтных работ, а также пригодится дома или в гараже.
Преимущества
- Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Долговечность — фосфатированная проволока устойчива к коррозии.
- Надежность — корпус выполнен из прочного пластика.
- Эргономичность — полипропиленовая ручка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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