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Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка

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Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
37
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
  • Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746705
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
37
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х4
Вес, г.
190

Описание товара Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка

Зачистная пятирядная щетка Matrix 74835 с двухкомпонентной рукояткой очищает от ржавчины, въевшейся грязи и краски металлические, деревянные и другие поверхности. Расположенные в 5 рядов пучки проволоки обеспечивают высокое качество обработки. Изогнутая рукоятка позволяет полностью задействовать рабочую поверхность щетины. Щетка будет полезна строителю, автослесарю и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Высокая производительность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Крепкая фиксация пучков проволоки в основании — щетина не разлетается в процессе зачистки.
  • Надежный хват — эргономичная двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.



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Отзывы о товаре Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
37
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная пятирядная щетка Matrix 74835 с двухкомпонентной рукояткой очищает от ржавчины, въевшейся грязи и краски металлические, деревянные и другие поверхности. Расположенные в 5 рядов пучки проволоки обеспечивают высокое качество обработки. Изогнутая рукоятка позволяет полностью задействовать рабочую поверхность щетины. Щетка будет полезна строителю, автослесарю и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Высокая производительность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Крепкая фиксация пучков проволоки в основании — щетина не разлетается в процессе зачистки.
  • Надежный хват — эргономичная двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка зачистная Matrix 74835, 5-и рядная, двухкомпонентная рукоятка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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