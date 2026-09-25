Top.Mail.Ru
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 1
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 2
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 3
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 4
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 5
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 6
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 7
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 8
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл
Длина, мм
240
Ширина, мм
19
Комплектация
Щетка металлическая - 1 шт
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 1
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 2
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 3
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 4
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 5
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 6
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 7
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 8
  • Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Длина, мм
240
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка металлическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
120

Описание товара Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока

Металлическая зачистная щетка Denzel 748287 с пластмассовой рукояткой и щетиной из нержавеющей проволоки, используется для очищения металлических, деревянных и других поверхностей от ржавчины, загрязнений, остатков лакокрасочных покрытий. Щетина из нержавейки с высокой абразивной способностью обеспечивает эффективность щетки. Благодаря изогнутому корпусу щетка удобна для обработки поверхностей со сложным рельефом. Инструмент пригодится во время строительства, кузовного ремонта, а также на производстве и в быту.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — частицы щетины из нержавеющей стали, остающиеся в порах обрабатываемого материала, не вызывают коррозии его поверхности.
  • Износостойкость — благодаря увеличенной плотности пучков щетина устойчива к истиранию, надежно закрепленная проволока не выпадает во время работы.
  • Комфортное использование — пластиковая рукоятка с выемками для пальцев удобно ложится в руку.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Длина, мм
240
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка металлическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлическая зачистная щетка Denzel 748287 с пластмассовой рукояткой и щетиной из нержавеющей проволоки, используется для очищения металлических, деревянных и других поверхностей от ржавчины, загрязнений, остатков лакокрасочных покрытий. Щетина из нержавейки с высокой абразивной способностью обеспечивает эффективность щетки. Благодаря изогнутому корпусу щетка удобна для обработки поверхностей со сложным рельефом. Инструмент пригодится во время строительства, кузовного ремонта, а также на производстве и в быту.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — частицы щетины из нержавеющей стали, остающиеся в порах обрабатываемого материала, не вызывают коррозии его поверхности.
  • Износостойкость — благодаря увеличенной плотности пучков щетина устойчива к истиранию, надежно закрепленная проволока не выпадает во время работы.
  • Комфортное использование — пластиковая рукоятка с выемками для пальцев удобно ложится в руку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...