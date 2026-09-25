Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка металлическая с пластмассовой ручкой DENZEL 748287, нержавеющая проволока
Металлическая зачистная щетка Denzel 748287 с пластмассовой рукояткой и щетиной из нержавеющей проволоки, используется для очищения металлических, деревянных и других поверхностей от ржавчины, загрязнений, остатков лакокрасочных покрытий. Щетина из нержавейки с высокой абразивной способностью обеспечивает эффективность щетки. Благодаря изогнутому корпусу щетка удобна для обработки поверхностей со сложным рельефом. Инструмент пригодится во время строительства, кузовного ремонта, а также на производстве и в быту.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — частицы щетины из нержавеющей стали, остающиеся в порах обрабатываемого материала, не вызывают коррозии его поверхности.
- Износостойкость — благодаря увеличенной плотности пучков щетина устойчива к истиранию, надежно закрепленная проволока не выпадает во время работы.
- Комфортное использование — пластиковая рукоятка с выемками для пальцев удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Металлическая зачистная щетка Denzel 748287 с пластмассовой рукояткой и щетиной из нержавеющей проволоки, используется для очищения металлических, деревянных и других поверхностей от ржавчины, загрязнений, остатков лакокрасочных покрытий. Щетина из нержавейки с высокой абразивной способностью обеспечивает эффективность щетки. Благодаря изогнутому корпусу щетка удобна для обработки поверхностей со сложным рельефом. Инструмент пригодится во время строительства, кузовного ремонта, а также на производстве и в быту.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — частицы щетины из нержавеющей стали, остающиеся в порах обрабатываемого материала, не вызывают коррозии его поверхности.
- Износостойкость — благодаря увеличенной плотности пучков щетина устойчива к истиранию, надежно закрепленная проволока не выпадает во время работы.
- Комфортное использование — пластиковая рукоятка с выемками для пальцев удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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