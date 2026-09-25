Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой
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Характеристики
Описание товара Щетка зачистная Matrix 74818, 4-х рядная, плоская, пластиковая с рукояткой
Плоская зачистная 4-рядная щетка Matrix 74818, пластиковая, с рукояткой, — ручной инструмент для очистки поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, ржавчины. Подходит для обработки металла, древесины, пластика и других материалов. Плотные пучки расположены в 4 ряда, что обеспечивает высокую эффективность воздействия. У щетки имеется эргономичная рукоятка с подпальцевыми выемками, что повышает комфортность работы. Щетка пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезна дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Износостойкость — щетина изготовлена из закаленной высокоуглеродистой стали.
- Устойчивость к коррозии — проволока покрыта масляной пленкой.
- Надежность — пучки крепко зафиксированы в основании, поэтому проволока не разлетается во время работы.
- Долговечность — рукоятка выполнена из прочного, не рассыхающегося пластика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская зачистная 4-рядная щетка Matrix 74818, пластиковая, с рукояткой, — ручной инструмент для очистки поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, ржавчины. Подходит для обработки металла, древесины, пластика и других материалов. Плотные пучки расположены в 4 ряда, что обеспечивает высокую эффективность воздействия. У щетки имеется эргономичная рукоятка с подпальцевыми выемками, что повышает комфортность работы. Щетка пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезна дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Износостойкость — щетина изготовлена из закаленной высокоуглеродистой стали.
- Устойчивость к коррозии — проволока покрыта масляной пленкой.
- Надежность — пучки крепко зафиксированы в основании, поэтому проволока не разлетается во время работы.
- Долговечность — рукоятка выполнена из прочного, не рассыхающегося пластика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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