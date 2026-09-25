Щетка зачистная Matrix 74816, 6-и рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой
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Характеристики
Описание товара Щетка зачистная Matrix 74816, 6-и рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой
Зачистная шестирядная щетка Matrix 74816 с пластиковой ручкой и щетиной из закаленной прямой проволоки используется для удаления загрязнений, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Пучки расположены в 6 рядов, в каждом пучке 20 щетинок, поэтому щетка выдерживает повышенные нагрузки. Щетка пригодится во время проведения строительных и ремонтных работ, а также будет полезна дома или в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — щетина выполнена из закаленной высокоуглеродистой стали.
- Долговечность — масляная пленка защищает проволоку от коррозии, рукоятка из прочного пластика не подвержена рассыханию.
- Надежная фиксация пучков ворса в основании — проволока не выпадает во время работы.
- Комфортная работа — изогнутая рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Зачистная шестирядная щетка Matrix 74816 с пластиковой ручкой и щетиной из закаленной прямой проволоки используется для удаления загрязнений, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Пучки расположены в 6 рядов, в каждом пучке 20 щетинок, поэтому щетка выдерживает повышенные нагрузки. Щетка пригодится во время проведения строительных и ремонтных работ, а также будет полезна дома или в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — щетина выполнена из закаленной высокоуглеродистой стали.
- Долговечность — масляная пленка защищает проволоку от коррозии, рукоятка из прочного пластика не подвержена рассыханию.
- Надежная фиксация пучков ворса в основании — проволока не выпадает во время работы.
- Комфортная работа — изогнутая рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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