Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой
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Характеристики
Описание товара Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой
Зачистная четырехрядная щетка Сибртех 74804 с деревянной ручкой и ворсом из закаленной прямой проволоки помогает удалять загрязнения, ржавчину, остатки лакокрасочных покрытий, заусенцы с металлических и деревянных поверхностей, а также обрабатывать сварные швы. Ворс, расположенный в 4 ряда, обеспечивает качественную обработку указанных материалов. Кордщетка используется для проведения строительных, ремонтных работ, пригодится дома или в гараже.
Преимущества
- Эффективная работа — изогнутая ручка позволяет задействовать всю рабочую поверхность щетины.
- Долговечность — ворс изготовлен из закаленной стальной проволоки, устойчивой к коррозии.
- Надежность — щетка имеет прочный деревянный корпус, проволока крепко зафиксирована в колодке.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Зачистная четырехрядная щетка Сибртех 74804 с деревянной ручкой и ворсом из закаленной прямой проволоки помогает удалять загрязнения, ржавчину, остатки лакокрасочных покрытий, заусенцы с металлических и деревянных поверхностей, а также обрабатывать сварные швы. Ворс, расположенный в 4 ряда, обеспечивает качественную обработку указанных материалов. Кордщетка используется для проведения строительных, ремонтных работ, пригодится дома или в гараже.
Преимущества
- Эффективная работа — изогнутая ручка позволяет задействовать всю рабочую поверхность щетины.
- Долговечность — ворс изготовлен из закаленной стальной проволоки, устойчивой к коррозии.
- Надежность — щетка имеет прочный деревянный корпус, проволока крепко зафиксирована в колодке.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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