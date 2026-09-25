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Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746692
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
790

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка для УШМ «Чашка» Matrix Heavy Duty 74672 диаметром 100 мм, посадкой М14, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, используется для грубой (черновой) обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения до 8500 об/мин. Усиленный корпус с дополнительным стягивающим кольцом отличается повышенной стойкостью к нагрузкам. Щетка применяется для снятия толстого слоя ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, удаления загрязнений.

Преимущества

  • Эффективная работа — щетка в форме чашки оптимальна для обработки больших плоских поверхностей.
  • Универсальность — щеткой можно обрабатывать черные и цветные металлы, древесину, пластик и другие твердые материалы.
  • Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки выдерживает интенсивное использование.
  • Коррозионная стойкость — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ «Чашка» Matrix Heavy Duty 74672 диаметром 100 мм, посадкой М14, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, используется для грубой (черновой) обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения до 8500 об/мин. Усиленный корпус с дополнительным стягивающим кольцом отличается повышенной стойкостью к нагрузкам. Щетка применяется для снятия толстого слоя ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, удаления загрязнений.

Преимущества

  • Эффективная работа — щетка в форме чашки оптимальна для обработки больших плоских поверхностей.
  • Универсальность — щеткой можно обрабатывать черные и цветные металлы, древесину, пластик и другие твердые материалы.
  • Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки выдерживает интенсивное использование.
  • Коррозионная стойкость — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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