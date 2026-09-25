Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74672, Heavy Duty, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Щетка для УШМ «Чашка» Matrix Heavy Duty 74672 диаметром 100 мм, посадкой М14, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, используется для грубой (черновой) обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения до 8500 об/мин. Усиленный корпус с дополнительным стягивающим кольцом отличается повышенной стойкостью к нагрузкам. Щетка применяется для снятия толстого слоя ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, удаления загрязнений.
Преимущества
- Эффективная работа — щетка в форме чашки оптимальна для обработки больших плоских поверхностей.
- Универсальность — щеткой можно обрабатывать черные и цветные металлы, древесину, пластик и другие твердые материалы.
- Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки выдерживает интенсивное использование.
- Коррозионная стойкость — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ «Чашка» Matrix Heavy Duty 74672 диаметром 100 мм, посадкой М14, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, используется для грубой (черновой) обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения до 8500 об/мин. Усиленный корпус с дополнительным стягивающим кольцом отличается повышенной стойкостью к нагрузкам. Щетка применяется для снятия толстого слоя ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, удаления загрязнений.
Преимущества
- Эффективная работа — щетка в форме чашки оптимальна для обработки больших плоских поверхностей.
- Универсальность — щеткой можно обрабатывать черные и цветные металлы, древесину, пластик и другие твердые материалы.
- Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки выдерживает интенсивное использование.
- Коррозионная стойкость — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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