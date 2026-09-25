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Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
80
Максимальный диаметр, мм
80
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746691
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
80
Максимальный диаметр, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х8
Вес, г.
430

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка для УШМ «Чашка» Matrix Heavy Duty 74670 диаметром 80 мм, посадкой М14, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, используется для грубой (черновой) обработки поверхностей. Устанавливается на УШМ, поддерживающую скорость вращения до 8500 об/мин. Усиленный корпус с дополнительным стягивающим кольцом отличается повышенной стойкостью к нагрузкам. Оснастка применяется для снятия толстого слоя ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, удаления загрязнений.

Преимущества

  • Эффективная работа — щетка в форме чашки оптимальна для обработки больших плоских поверхностей.
  • Универсальность — щеткой можно обрабатывать черные и цветные металлы, древесину, пластик и другие твердые материалы.
  • Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки выдерживает интенсивное использование.
  • Коррозионная стойкость — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
80
Максимальный диаметр, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ «Чашка» Matrix Heavy Duty 74670 диаметром 80 мм, посадкой М14, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, используется для грубой (черновой) обработки поверхностей. Устанавливается на УШМ, поддерживающую скорость вращения до 8500 об/мин. Усиленный корпус с дополнительным стягивающим кольцом отличается повышенной стойкостью к нагрузкам. Оснастка применяется для снятия толстого слоя ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, удаления загрязнений.

Преимущества

  • Эффективная работа — щетка в форме чашки оптимальна для обработки больших плоских поверхностей.
  • Универсальность — щеткой можно обрабатывать черные и цветные металлы, древесину, пластик и другие твердые материалы.
  • Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки выдерживает интенсивное использование.
  • Коррозионная стойкость — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74670, Heavy Duty, 80 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм – стоимость товара 500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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