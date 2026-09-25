Щетка для УШМ Matrix 74666, 175 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74666, 175 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока
Плоская щетка для УШМ Matrix 74666 диаметром 175 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 4500 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.
Преимущества
- Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
- Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
- Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка для УШМ Matrix 74666 диаметром 175 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 4500 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.
Преимущества
- Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
- Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
- Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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