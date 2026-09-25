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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 4
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Ширина, мм
150
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746688
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая
Диаметр, мм
150
Ширина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х4
Вес, г.
300

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм

Плоская щетка для УШМ Сибртех 746647 диаметром 150 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки диаметром 0,3 мм, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из проволоки толщиной 0,3 мм постепенно снимает тонкий слой материала. Плоская форма щетки делает ее оптимальным инструментом для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест. Щетка позволяет придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала. Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности оператора следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.

Преимущества

  • Благодаря витой проволоке щетина хорошо держит форму.
  • Проволока из высококачественной стали обеспечивает щетке высокий ресурс работоспособности.
  • Оцинкованный корпус и щетина, покрытая техническим маслом, защищены от коррозии, что продлевает срок службы оснастки.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая
Диаметр, мм
150
Ширина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для УШМ Сибртех 746647 диаметром 150 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки диаметром 0,3 мм, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из проволоки толщиной 0,3 мм постепенно снимает тонкий слой материала. Плоская форма щетки делает ее оптимальным инструментом для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест. Щетка позволяет придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала. Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности оператора следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.

Преимущества

  • Благодаря витой проволоке щетина хорошо держит форму.
  • Проволока из высококачественной стали обеспечивает щетке высокий ресурс работоспособности.
  • Оцинкованный корпус и щетина, покрытая техническим маслом, защищены от коррозии, что продлевает срок службы оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746647, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая проволока 0,3 мм - купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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