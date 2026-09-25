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Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока

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Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 1
Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 2
Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 3
Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для заточных станков
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 1
  • Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 2
  • Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 3
  • Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для заточных станков
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
300

Описание товара Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока

Плоская щетка Matrix 74659 диаметром 125 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на точило с посадочным размером 20 мм. Рекомендуемая скорость вращения — не более 6000 об/мин. Витая проволока позволяет в щадящем режиме зачистить тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить различные загрязнения с небольших или хрупких деталей. Благодаря плоской форме щетка подходит для обработки труднодоступных мест.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — витая проволока из стали хорошо держит форму даже при высоких нагрузках.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка подходит для обработки древесины, пластика, металлов, в том числе цветных, а также других материалов.
  • Защита от разрушения — оцинкованный корпус и латунированная щетина устойчивы к коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для заточных станков
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74659 диаметром 125 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на точило с посадочным размером 20 мм. Рекомендуемая скорость вращения — не более 6000 об/мин. Витая проволока позволяет в щадящем режиме зачистить тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить различные загрязнения с небольших или хрупких деталей. Благодаря плоской форме щетка подходит для обработки труднодоступных мест.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — витая проволока из стали хорошо держит форму даже при высоких нагрузках.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка подходит для обработки древесины, пластика, металлов, в том числе цветных, а также других материалов.
  • Защита от разрушения — оцинкованный корпус и латунированная щетина устойчивы к коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока - стоимость товара 450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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