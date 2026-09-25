Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока
Плоская щетка Matrix 74659 диаметром 125 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на точило с посадочным размером 20 мм. Рекомендуемая скорость вращения — не более 6000 об/мин. Витая проволока позволяет в щадящем режиме зачистить тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить различные загрязнения с небольших или хрупких деталей. Благодаря плоской форме щетка подходит для обработки труднодоступных мест.
Преимущества
- Деформационная стойкость — витая проволока из стали хорошо держит форму даже при высоких нагрузках.
- Решение широкого спектра задач — оснастка подходит для обработки древесины, пластика, металлов, в том числе цветных, а также других материалов.
- Защита от разрушения — оцинкованный корпус и латунированная щетина устойчивы к коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 8.0 х 117 мм, сталь P6M5, (296...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 8 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по т...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Професс...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70355, M22 х 30 мм
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, суха...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70248, 14х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70595, 16 x 450mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70673, 12 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70906, 16 x 210 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70907, 10 x 400 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитНабор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (ч...
Плоская щетка Matrix 74659 диаметром 125 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на точило с посадочным размером 20 мм. Рекомендуемая скорость вращения — не более 6000 об/мин. Витая проволока позволяет в щадящем режиме зачистить тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить различные загрязнения с небольших или хрупких деталей. Благодаря плоской форме щетка подходит для обработки труднодоступных мест.
Преимущества
- Деформационная стойкость — витая проволока из стали хорошо держит форму даже при высоких нагрузках.
- Решение широкого спектра задач — оснастка подходит для обработки древесины, пластика, металлов, в том числе цветных, а также других материалов.
- Защита от разрушения — оцинкованный корпус и латунированная щетина устойчивы к коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для точила Matrix 74659, 125 мм, посадка 20 мм, плоская, латунир. витая проволока