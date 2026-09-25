Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм
Плоская щетка для УШМ Сибртех 746567 диаметром 125 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки диаметром 0,3 мм, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из тонкой проволоки постепенно снимает тонкий слой материала, позволяя придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала.,Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности пользователя следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.
Преимущества
- Эффективная обработка рельефных поверхностей — плоская щетка оптимальна для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест.
- Устойчивость к деформации — щетина из витой проволоки хорошо держит форму.
- Высокий ресурс — проволока из высококачественной стали устойчива к истиранию.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка для УШМ Сибртех 746567 диаметром 125 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки диаметром 0,3 мм, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из тонкой проволоки постепенно снимает тонкий слой материала, позволяя придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала.,Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности пользователя следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.
Преимущества
- Эффективная обработка рельефных поверхностей — плоская щетка оптимальна для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест.
- Устойчивость к деформации — щетина из витой проволоки хорошо держит форму.
- Высокий ресурс — проволока из высококачественной стали устойчива к истиранию.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм