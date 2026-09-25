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Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока

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Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746681
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
320

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока

Плоская щетка Matrix 74652 диаметром 150 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, крепится к валу УШМ с помощью гайки М14. Используется для щадящей обработки поверхностей, снятия тонкого слоя ржавчины, лакокрасочных покрытий, удаления въевшихся загрязнений. Плоской щеткой удобно работать в труднодоступных местах: углах и изгибах. При эксплуатации на рекомендованной скорости 4500 об/мин оснастка прослужит долго.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — витая проволока из стали хорошо держит форму даже при высоких нагрузках.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка подходит для обработки древесины, пластика, металлов, в том числе цветных, а также других материалов.
  • Защита от разрушения — оцинкованный корпус и латунированная щетина устойчивы к коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74652 диаметром 150 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, крепится к валу УШМ с помощью гайки М14. Используется для щадящей обработки поверхностей, снятия тонкого слоя ржавчины, лакокрасочных покрытий, удаления въевшихся загрязнений. Плоской щеткой удобно работать в труднодоступных местах: углах и изгибах. При эксплуатации на рекомендованной скорости 4500 об/мин оснастка прослужит долго.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — витая проволока из стали хорошо держит форму даже при высоких нагрузках.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка подходит для обработки древесины, пластика, металлов, в том числе цветных, а также других материалов.
  • Защита от разрушения — оцинкованный корпус и латунированная щетина устойчивы к коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74652, 150 мм, М14, плоская, латунированная витая проволока - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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