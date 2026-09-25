Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм
Плоская щетка Matrix 74643 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,8 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 12500 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.
Преимущества
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка Matrix 74643 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,8 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 12500 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.
Преимущества
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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