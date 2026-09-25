Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746367, 175 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746367, 175 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм
Плоская щетка Сибртех 746367 диаметром 175 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 9000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.
Преимущества
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка Сибртех 746367 диаметром 175 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 9000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.
Преимущества
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746367, 175 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм