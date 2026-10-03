Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм
Плоская щетка Matrix 74635 диаметром 150 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,35 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 9000 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.
Преимущества
- Толщина щетины 0,35 мм — зачистка носит менее агрессивный характер, чем при использовании щеток с щетиной диаметром 0,5 мм.
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка Matrix 74635 диаметром 150 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,35 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 9000 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.
Преимущества
- Толщина щетины 0,35 мм — зачистка носит менее агрессивный характер, чем при использовании щеток с щетиной диаметром 0,5 мм.
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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