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Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746671
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
540

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм

Плоская щетка Matrix 74635 диаметром 150 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,35 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 9000 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.

Преимущества

  • Толщина щетины 0,35 мм — зачистка носит менее агрессивный характер, чем при использовании щеток с щетиной диаметром 0,5 мм.
  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74635 диаметром 150 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,35 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 9000 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.

Преимущества

  • Толщина щетины 0,35 мм — зачистка носит менее агрессивный характер, чем при использовании щеток с щетиной диаметром 0,5 мм.
  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74635, 150 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,35 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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