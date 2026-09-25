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Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
340

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм

Плоская щетка Matrix 74632 диаметром 125 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 10000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74632 диаметром 125 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 10000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74632, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - этот товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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