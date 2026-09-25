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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746660
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая сталь
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х9
Вес, г.
700

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка Сибртех «Чашка» 746277 диаметром 125 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 6500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая сталь
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Сибртех «Чашка» 746277 диаметром 125 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 6500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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