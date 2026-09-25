Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746247, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 746655
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Загружаем...
310 руб.
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Характеристики
Бренд
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
260
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746247, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Щетка Сибртех «Чашка» 746247 диаметром 75 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
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Бренд
Диаметр, мм
75
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Щетка Сибртех «Чашка» 746247 диаметром 75 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746247, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - этот товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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