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Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
300

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм

Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746243, М14, диаметром 75 мм, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки диаметром 0,5 мм, предназначена для грубой очистки твердых поверхностей от ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, удаления заусенцев, а также для зачистки сварных швов. Снимает толстый слой материала, идеально подходит для обработки изделий из нержавеющей стали. Щетка имеет форму чашки и позволяет очищать участки большой площади. Оснастку устанавливают на вал углошлифовальной машины. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 12500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники, перчатки, а также специальную одежду и обувь. Щетка применяется в строительстве, на производстве, а также в быту.

Преимущества

  • Проволока толщиной 0,5 мм, скрученная в пучки, придает щетине устойчивость к повышенным нагрузкам.
  • Покрытый эмалью корпус и щетина из нержавеющей стали AISI 201 не ржавеют, поэтому щетку можно использовать в условиях сильной влажности.
  • Частицы проволоки из нержавейки, остающиеся на обрабатываемой поверхности, не вызывают ее коррозии.
  • Усиленный корпус и гайка обеспечивают повышенную прочность щетки.
  • Крепление на гайку М14 ускоряет установку и замену оснастки.
  • Строгий контроль качества на всех этапах производства подтверждает надежность щетки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746243, М14, диаметром 75 мм, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки диаметром 0,5 мм, предназначена для грубой очистки твердых поверхностей от ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, удаления заусенцев, а также для зачистки сварных швов. Снимает толстый слой материала, идеально подходит для обработки изделий из нержавеющей стали. Щетка имеет форму чашки и позволяет очищать участки большой площади. Оснастку устанавливают на вал углошлифовальной машины. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 12500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники, перчатки, а также специальную одежду и обувь. Щетка применяется в строительстве, на производстве, а также в быту.

Преимущества

  • Проволока толщиной 0,5 мм, скрученная в пучки, придает щетине устойчивость к повышенным нагрузкам.
  • Покрытый эмалью корпус и щетина из нержавеющей стали AISI 201 не ржавеют, поэтому щетку можно использовать в условиях сильной влажности.
  • Частицы проволоки из нержавейки, остающиеся на обрабатываемой поверхности, не вызывают ее коррозии.
  • Усиленный корпус и гайка обеспечивают повышенную прочность щетки.
  • Крепление на гайку М14 ускоряет установку и замену оснастки.
  • Строгий контроль качества на всех этапах производства подтверждает надежность щетки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ DENZEL 746243, 75 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм - купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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