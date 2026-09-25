Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 746653
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380 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
270
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Щетка Matrix «Чашка» 74624 диаметром 75 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Щетка Matrix «Чашка» 74624 диаметром 75 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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