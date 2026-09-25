Щетка для УШМ Matrix 74618, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74618, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм
Щетка Matrix «Чашка» 74618 диаметром 150 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,35 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 4500 об/мин. Щетина предназначена для грубой (черновой) обработки поверхностей, менее агрессивной по сравнению с щетиной 0,5 мм. Изделие подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка Matrix «Чашка» 74618 диаметром 150 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,35 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 4500 об/мин. Щетина предназначена для грубой (черновой) обработки поверхностей, менее агрессивной по сравнению с щетиной 0,5 мм. Изделие подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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