Top.Mail.Ru
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х5
Вес, г.
250

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм

Щетка для УШМ «Тарелка» Сибртех 746167, М14, 125 мм, с щетиной из витой проволоки толщиной 0,3 мм, применяется для очистки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и загрязнений. Очищает как плоскости, так и труднодоступные места, поэтому оптимальна для обработки изделий сложной формы. Подходит для придания материалу шероховатости и матовости. Щетка устанавливается на вал углошлифовальной машины и выдерживает вращение со скоростью до 12500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность оснастки. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка пригодится для проведения ремонта и решения бытовых задач.

Преимущества

  • Деформационная стойкость щетины — витая проволока принимает исходную форму после снятия нагрузок.
  • Защита от коррозии — корпус покрыт эмалью, а на щетину нанесено техническое масло.
  • Быстрая установка и замена насадки — щетка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ «Тарелка» Сибртех 746167, М14, 125 мм, с щетиной из витой проволоки толщиной 0,3 мм, применяется для очистки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и загрязнений. Очищает как плоскости, так и труднодоступные места, поэтому оптимальна для обработки изделий сложной формы. Подходит для придания материалу шероховатости и матовости. Щетка устанавливается на вал углошлифовальной машины и выдерживает вращение со скоростью до 12500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность оснастки. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка пригодится для проведения ремонта и решения бытовых задач.

Преимущества

  • Деформационная стойкость щетины — витая проволока принимает исходную форму после снятия нагрузок.
  • Защита от коррозии — корпус покрыт эмалью, а на щетину нанесено техническое масло.
  • Быстрая установка и замена насадки — щетка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746167, 125 мм, М14, Тарелка, витая проволока 0,3 мм – стоимость товара 340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...