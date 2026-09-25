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Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, "тарелка", витая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, "тарелка", витая проволока

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Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, витая проволока - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746645
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, "тарелка", витая проволока
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х5
Вес, г.
240

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, "тарелка", витая проволока

Щетка Matrix «тарелка» 74616 диаметром 125 мм, с щетиной из витой проволоки, с резьбой М14, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения 12500 об/мин. Подходит для щадящей обработки поверхностей, снятия тонкого слоя ржавчины, лакокрасочных покрытий и загрязнений. Универсальная форма «тарелка» позволяет использовать щетку для зачистки углов и плоскостей.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается износостойкостью.
  • Универсальность — можно обрабатывать любые твердые материалы: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т.д.
  • Защита от разрушения — латунированная щетина и покрытый эмалью корпус устойчивы к коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, "тарелка", витая проволока




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Matrix «тарелка» 74616 диаметром 125 мм, с щетиной из витой проволоки, с резьбой М14, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения 12500 об/мин. Подходит для щадящей обработки поверхностей, снятия тонкого слоя ржавчины, лакокрасочных покрытий и загрязнений. Универсальная форма «тарелка» позволяет использовать щетку для зачистки углов и плоскостей.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается износостойкостью.
  • Универсальность — можно обрабатывать любые твердые материалы: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т.д.
  • Защита от разрушения — латунированная щетина и покрытый эмалью корпус устойчивы к коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74616, 125 мм, М14, "тарелка", витая проволока - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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