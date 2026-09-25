Top.Mail.Ru
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746644
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
460

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм

Щетка Matrix «Чашка» 74615 диаметром 100 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,35 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 8500 об/мин. Щетина предназначена для грубой (черновой) обработки поверхностей, менее агрессивной по сравнению с щетиной 0,5 мм. Изделие подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Matrix «Чашка» 74615 диаметром 100 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,35 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 8500 об/мин. Щетина предназначена для грубой (черновой) обработки поверхностей, менее агрессивной по сравнению с щетиной 0,5 мм. Изделие подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74615, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...