Top.Mail.Ru
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х5
Вес, г.
350

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка Matrix «тарелка» 74611 диаметром 125 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
  • Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Matrix «тарелка» 74611 диаметром 125 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
  • Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74611, 125 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...