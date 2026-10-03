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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
115
Минимальный диаметр, мм
115
Максимальный диаметр, мм
115
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746637
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь Q235C
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
115
Минимальный диаметр, мм
115
Максимальный диаметр, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
500

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка Сибртех «тарелка» 746107 диаметром 115 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
  • Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь Q235C
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
115
Минимальный диаметр, мм
115
Максимальный диаметр, мм
115
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Сибртех «тарелка» 746107 диаметром 115 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
  • Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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