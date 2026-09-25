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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
220

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка Сибртех «тарелка» 746097 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
  • Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Сибртех «тарелка» 746097 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.

Преимущества

  • Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
  • Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746097, 100 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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