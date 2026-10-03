Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм
Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746083 диаметром 100 мм, с присоединительной гайкой M14 и щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, используется для щадящей очистки металлических, деревянных или пластиковых поверхностей от незначительных загрязнений и ржавчины, а также остатков лакокрасочных материалов. Поможет придать поверхности шероховатость или матовость. Универсальная насадка подходит для обработки как плоскостей, так и углов, а также других труднодоступных участков. Оптимальна для обработки нержавеющей стали.
Насадка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость составляет 12500 об/мин. Во время работы следует соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
- Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
- Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
- Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
- Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5К5, клас...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 8 х 120 мм, тв.сплав ВС5, специальное по т...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитНабор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитДиск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731327, Turbo, 150 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74219, P 120, 75 х 457 мм, 1...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70435, 55 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70172, 12 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71044, 14 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитКоронка DENZEL 724105, HSS по металлу, 26 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитХвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 м...
Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746083 диаметром 100 мм, с присоединительной гайкой M14 и щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, используется для щадящей очистки металлических, деревянных или пластиковых поверхностей от незначительных загрязнений и ржавчины, а также остатков лакокрасочных материалов. Поможет придать поверхности шероховатость или матовость. Универсальная насадка подходит для обработки как плоскостей, так и углов, а также других труднодоступных участков. Оптимальна для обработки нержавеющей стали.
Насадка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость составляет 12500 об/мин. Во время работы следует соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
- Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
- Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
- Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
- Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм