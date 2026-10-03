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Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм

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Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746632
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
180

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм

Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746083 диаметром 100 мм, с присоединительной гайкой M14 и щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, используется для щадящей очистки металлических, деревянных или пластиковых поверхностей от незначительных загрязнений и ржавчины, а также остатков лакокрасочных материалов. Поможет придать поверхности шероховатость или матовость. Универсальная насадка подходит для обработки как плоскостей, так и углов, а также других труднодоступных участков. Оптимальна для обработки нержавеющей стали.

Насадка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость составляет 12500 об/мин. Во время работы следует соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
  • Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
  • Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
  • Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ Denzel «Тарелка» 746083 диаметром 100 мм, с присоединительной гайкой M14 и щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, используется для щадящей очистки металлических, деревянных или пластиковых поверхностей от незначительных загрязнений и ржавчины, а также остатков лакокрасочных материалов. Поможет придать поверхности шероховатость или матовость. Универсальная насадка подходит для обработки как плоскостей, так и углов, а также других труднодоступных участков. Оптимальна для обработки нержавеющей стали.

Насадка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость составляет 12500 об/мин. Во время работы следует соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
  • Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
  • Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
  • Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ DENZEL 746083, 100 мм, М14, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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