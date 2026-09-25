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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, "чашка", витая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, "чашка", витая проволока

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, витая проволока - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, витая проволока - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746630
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь Q235C
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х9
Вес, г.
800

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, "чашка", витая проволока

Щетка для УШМ Сибртех «чашка» 746077, М14, диаметром 150 мм, с щетиной из витой проволоки 0,3 мм, предназначена для постепенного снятия тонкого слоя материала с металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, а также остатки краски и других покрытий. Подходит для обработки участков значительной площади. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость вращения 6500 об/мин. Работать с оснасткой следует в спецодежде.

Преимущества

  • Деформационная стойкость щетины — витая проволока принимает исходную форму после снятия нагрузок.
  • Защита от коррозии — корпус покрыт эмалью, а на щетину нанесено техническое масло.
  • Быстрая установка и замена насадки — щетка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, "чашка", витая проволока




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь Q235C
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ Сибртех «чашка» 746077, М14, диаметром 150 мм, с щетиной из витой проволоки 0,3 мм, предназначена для постепенного снятия тонкого слоя материала с металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, а также остатки краски и других покрытий. Подходит для обработки участков значительной площади. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость вращения 6500 об/мин. Работать с оснасткой следует в спецодежде.

Преимущества

  • Деформационная стойкость щетины — витая проволока принимает исходную форму после снятия нагрузок.
  • Защита от коррозии — корпус покрыт эмалью, а на щетину нанесено техническое масло.
  • Быстрая установка и замена насадки — щетка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746077, 150 мм, М14, "чашка", витая проволока - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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