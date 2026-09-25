Щетка для УШМ Matrix 74606, 125 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 746627
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х9
Вес, г.
560
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74606, 125 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока
Щетка «чашка» Matrix 74606 диаметром 125 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 6500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.
Преимущества
- Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
- Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
- Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Щетка «чашка» Matrix 74606 диаметром 125 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 6500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.
Преимущества
- Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
- Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
- Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Щетка для УШМ Matrix 74606, 125 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока - стоимость товара 540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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